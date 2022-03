Les Fieffés Musiciens – Quatuor Hanson Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin Manche Quatuor Hanson : quatuor à cordes, Haydn, Schumann, Gubaïdulina.

Descriptif : Concert exceptionnel dans les Salons de l’Hôtel de Ville de Cherbourg avec l’un des quatuors à cordes les plus demandés du moment : le splendide Quatuor Hanson.

