Cherbourg-en-Cotentin Manche L’accordéon, instrument inédit aux Fieffés Musiciens, s’allie au violoncelle pour le concert du Duo EØS au Manoir de la Coquerie. On y découvrira cet instrument riche d’influences diverses dans un programme virtuose, à la croisée des genres populaires et savants. Programme :

Astor Piazzola : Escualo ;

Sergueï Rachmaninov : Vocalise ;

Dmitri Chostakovitch : Concerto (extrait) ;

Alessandro Marcello / J.-S. Bach : Adagio ;

Patrick Busseuil : Escape ;

David Popper : Spinning Song ;

Astor Piazzola : Milongas sin palabras ;

Dmitri Chostakovitch : Sonate (extrait) ;

Jean-Sébastien Bach : Sonate n°3 (extrait) ;

Camille Saint-Saëns : Le Cygne ;

Vittorio Monti : Czardas ;

Astor Piazzolla : Oblivion ;

Richard Galliano : Tango pour Claude. Plein tarif : 16€.

Tarif réduit : 10€ (série « Nos Fieffés Contemporains », adhérents, -26 ans, demandeur d’emploi).

Pass soirée 2 concerts : 22€, tarif réduit 17€.

Pass Festival (8 concerts) : 100€, tarif réduit 72€.

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse Querqueville Manoir de la Coquerie Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville 49.65983#-1.6951