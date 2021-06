Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche Les Fieffés Musiciens > Festival de musique de chambre Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin Manche Johann Vacher et le Duo Werther nous présentent un programme mettant en miroir quelques uns des plus grands compositeurs français avec les pièces contemporaines écrites en leur honneur. Programme :

Claude Debussy ;

Henri Dutilleux ;

Thierry Escaich ;

Olivier Messiaen ;

Tōru Takemitsu… Plein tarif : 16€

Tarif réduit : 10€ (série « Nos Fieffés Contemporains », adhérents, -26 ans, demandeur d’emploi)

Pass soirée 2 concerts : 22€, tarif réduit 17€.

Pass Festival (8 concerts) : 100€, tarif réduit 72€.

