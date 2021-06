Les Fieffés Musiciens > Festival de musique de chambre Cherbourg-en-Cotentin, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Les Fieffés Musiciens > Festival de musique de chambre 2021-07-29 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-22 Cherbourg-Octeville 61 Rue de l’Abbaye

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Dernière de Nos Fieffés Contemporains à l’Autre Lieu – Espace René Lebas pour clore avec panache la saison 2021 Sur la scène du studio de cinéma cherbourgeois, l’ensemble du Comité artistique des Fieffés Musiciens (Stanislas Gosset, Johann Vacher, Zoé Gosset et Natasha Roque Alsina) jongle entre les styles et les formations pour vous proposer un concert « ombre et lumière » plein de surprises et d’imagination. On y trouvera des pièces du répertoire, des arrangements inédits, et surtout une création du compositeur maison : Johann Vacher.

Programme :

Claude Debussy ;

Maurice Ravel ;

George Crumb ;

Johann Vacher ;

Lili Boulanger ;

Georges Aperghis ;

Kaija Saariaho ;

György Ligeti…

Plein tarif : 16€.

Tarif réduit : 10€ (série « Nos Fieffés Contemporains », adhérents, -26 ans, demandeur d’emploi).

Pass soirée 2 concerts : 22€, tarif réduit 17€.

Pass Festival (8 concerts) : 100€, tarif réduit 72€.

Gratuit pour les moins de 12 ans.

reservations@lesfieffesmusiciens.com +33 6 89 98 30 26 http://lesfieffesmusiciens.com/

