Cherbourg-en-Cotentin Manche Duo Hyon Sabbah, « Paris vagabond » récital chant piano.

Descriptif : Un gamin de Paris entre gouaille des faubourgs et lyrisme des beaux quartiers. Grand classique des Fieffés Musiciens, le récital de mélodies sera également de la partie cette saison avec le ténor Fabien Hyon et la pianiste Juliette Sabbah, dans l’atmosphère enchanteresse du Manoir de la Fieffe. Duo Hyon Sabbah, « Paris vagabond » récital chant piano.

