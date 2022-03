Les Fieffés Musiciens – Concert de Clôture Portraits de Femmes Cherbourg-en-Cotentin, 29 juillet 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Les Fieffés Musiciens – Concert de Clôture Portraits de Femmes Cherbourg-en-Cotentin

2022-07-29 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-29

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Nos Fieffés Contemporains : Concert de Clôture Portraits de Femmes

Descriptif : Le Comité Artistique du festival revient une troisième et dernière fois pour clore la saison 2022. Un spectacle poétique, drôle et touchant pour découvrir ces créatrices passionnantes et passionnées.

Avec Clément Dami, violoncelliste, Stanislas Gosset, violoniste, Natasha Roque Alsina et Johann Vacher, pianistes et Zoé Gosset, comédienne et metteure en scène.

Nos Fieffés Contemporains : Concert de Clôture Portraits de Femmes

Descriptif : Le Comité Artistique du festival revient une troisième et dernière fois pour clore la saison 2022. Un spectacle poétique, drôle et touchant pour découvrir ces…

Nos Fieffés Contemporains : Concert de Clôture Portraits de Femmes

Descriptif : Le Comité Artistique du festival revient une troisième et dernière fois pour clore la saison 2022. Un spectacle poétique, drôle et touchant pour découvrir ces créatrices passionnantes et passionnées.

Avec Clément Dami, violoncelliste, Stanislas Gosset, violoniste, Natasha Roque Alsina et Johann Vacher, pianistes et Zoé Gosset, comédienne et metteure en scène.

Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-03-09 par