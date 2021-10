Lille Médiathèque Jean Lévy Lille, Nord ” Les fictions sont réelles, le réel est-il aussi fictions (et si oui comment) ? ” par Markus Gabriel et Alexander Schnell Médiathèque Jean Lévy Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

” Les fictions sont réelles, le réel est-il aussi fictions (et si oui comment) ? ” par Markus Gabriel et Alexander Schnell Médiathèque Jean Lévy, 17 novembre 2021, Lille. ” Les fictions sont réelles, le réel est-il aussi fictions (et si oui comment) ? ” par Markus Gabriel et Alexander Schnell

Médiathèque Jean Lévy, le mercredi 17 novembre à 18:00

Pourquoi s’émeut-on pour un personnage fictionnel ? Pourquoi un attachement à une série prend-il un tour addictif si tout cela n’est que fiction ? Parce que les fictions sont des objets réels comme les autres. On en fait aussi bien du commerce que des instruments politiques. L’enjeu pour le philosophe est de saisir la fiction là où elle travaille en sourdine, en deçà de ses manifestations usuelles, là où elle agit dans l’acte imaginatif comme la formulation d’une hypothèse ou la mesure d’un risque. Dans cette universelle tendance à la représentation (de soi, des autres ou des possibles), le récit, la mise en scène et le jeu ne sont jamais loin.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

On peut s’interroger sur notre capacité à nous émouvoir pour un personnage fictionnel, à vivre un attachement à une série qui prend un tour addictif. Pourquoi, puisque « tout est inventé » ? Médiathèque Jean Lévy 32-34 rue Edouard Delesalle Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T18:00:00 2021-11-17T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Médiathèque Jean Lévy Adresse 32-34 rue Edouard Delesalle Lille Ville Lille lieuville Médiathèque Jean Lévy Lille