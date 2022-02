Les Feux de l’Humour Plougastel-Daoulas, 10 mai 2022, Plougastel-Daoulas.

Les Feux de l’Humour Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas

2022-05-10 20:30:00 – 2022-05-14 Route Santik Beneat Espace Avel Vor

Plougastel-Daoulas Finistère Plougastel-Daoulas

Au programme cette année : Soirée Party Prix, Please Stand Up!, Baptiste Lecaplain, Max Bird, Tremplin de l’Humour.

Soirée Party Prix : Mardi 10 mai : 20h30

Avec Édouard Deloignon (Prix du Jury et Prix du Public) et Gaëtan Delférière (Coup de cœur du jury), la soirée se place sous les couleurs françaises et belges ! Un vrai défi pour les humoristes mais surtout une soirée incontournable pour découvrir, ou re-découvrir, les étoiles montantes de la discipline.

Please Stand Up! : Mercredi 11 mai : 20h30

Drôles, réjouissantes, sulf(he)reuses, impertinentes, inspirantes… en plateau, c’est encore la meilleure façon de découvrir ces humoristes qui ont quelque chose à dire !

Entre vannes aiguisées ,textes choyés et conscience sociale, découvrez les futures grandes de l’humour, qui ont déjà fait leurs armes sur les scènes de nombreux festivals ou des cafés-théâtres parisiens.

Une scène plurielle(s) des dignes représentantes de l’humour actuel.

Plateau féminin modulable à partir de 4 artistes.

Baptiste Lecaplain : Jeudi 12 mai : 20h30

Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain «Voir les Gens» est comme une piscine à boules pour adultes : c’est fun, coloré et c’est ouvert à tout le monde. Et en plus vous pouvez garder vos chaussures !

Découvert aux Feux de l’Humour 2012 lors de son tout premier spectacle, Baptiste Lecaplain avait conquis immédiatement le public de Plougastel et l’équipe du festival. En 2016, nous l’avons retrouvé, toujours aussi déchaîné, à l’occasion de son 2ème spectacle Origines. C’est un immense plaisir de le voir fouler pour la 3ème fois les planches de l’Avel Vor.

Max Bird : Sélections naturelles : Vendredi 13 mai : 20h30

Après le succès de son premier spectacle à travers la France et la Belgique, Max Bird revient sur scène dès l’automne 2021 !

Attachez vos ceintures, on part en voyage (enfiiin !) mais sans avion, sans bateau, sans aucun moyen de transport que le pouvoir de notre imagination. Avec le spectacle « Sélections Naturelles », Max nous transporte à travers le temps et l’espace et apporte les merveilles de la Nature jusqu’à vous.

Il a sélectionné les exemples les plus frappants dans diverses catégories pour vous toucher au coeur et vous permettre de briller grâce à des anecdotes hilarantes. En mélangeant imitations, jeu d’acteur et texte amusant et pédagogique, Max nous reconnecte au plaisir d’être curieux.

Un vrai tour du monde, sans décoller de votre siège !

Tremplin de l’humour de Plougastel : Samedi 14 mai : 20h30

Dix minutes au Tremplin de l’Humour de Plougastel c’est peut être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup ! Première grande scène pour la plupart des candidats, c’est aussi la soirée qui définit le plus l’identité du festival. Un brassage d’esprits loufoques, d’univers décalés et de profils atypiques…impossible de ne pas se laisser convaincre !

Et pour le prix du public, ils auront besoin de vous alors :à vos votes, prêts, riez !

Organisateur :

Ville de Plougastel & Diogène Productions

Plus d’informations sur le site de l’ Avel Vor.

contactavelvor@mairie-plougastel.fr +33 2 98 37 57 30 https://www.espace-avelvor.fr/saison-20212022/les-feux-de-lhumour/

