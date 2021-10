Les Feux de l’Harmattan – Les nouvelles aventures de Sherlock Dinard, 26 novembre 2021, Dinard.

Les Feux de l’Harmattan – Les nouvelles aventures de Sherlock 2021-11-26 – 2021-11-26 Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot

Dinard Ille-et-Vilaine

La compagnie théâtrale « Les Feux de l’Harmattan » propose un spectacle tourné vers le jeune public et le tout public.

Production : Ville de Dinard et les Feux de l’Harmattan

Mise en Scène : Marie Hélène Janin

Dans les rôles de Sherlock et Watson : Arnaud Stephan et Marie-Hélène Janin

Fort du succès de : « Sherlock et le chien des Baskerville » à l’été 2019, Sherlock et Watson vont reprendre leurs enquêtes toujours dans un Londres Contemporain. Ce duo interprété par Arnaud Stephan dans le rôle de Sherlock Holmes et Marie Hélène Janin dans le rôle Jone Watson, vous conduira ensuite en province pour élucider la disparition de Violette Hunter dont le cas a été soumis à Sherlock par son père Mr Hunter. Adapter pour le théâtre un recueil de « Nouvelles » est ambitieux. Cette pièce de Michel Finas, sans être une adaptation rigoureuse d’une seule nouvelle, donne en revanche un reflet fidèle de l’ensemble du recueil de Sir Arthur Conan Doyle « Les Aventures de Sherlock Holmes ».

La mise en scène permettra de donner au public les mêmes informations qu’à Sherlock et Watson : ainsi, chaque spectateur pourra mesurer ses qualités d’investigateur à celles du fameux duo d’enquêteurs.

LIEU : Salle Stephan Bouttet

DATES : Représentations Tout public : Vendredi 26 et Samedi 27 Novembre à 20h30 et Dimanche 28 Novembre à 15h00

Tarifs :

Plein : 16€

Réduit (Carte Enora) : 12€

Jeunes et solidaire : 8€

Réservations à Dinard côte d’émeraude tourisme ou sur site www.ville-dinard.fr rubrique billetterie.

Vendredi 26 novembre 2021 – 20h30 – Auditorium Stephan Bouttet

+33 2 96 86 23 47

Vendredi 26 novembre 2021 – 20h30 – Auditorium Stephan Bouttet

dernière mise à jour : 2021-10-15 par