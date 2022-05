Les Feux de l’Harmattan – Le Petit Prince, 23 juillet 2022, .

Les Feux de l’Harmattan – Le Petit Prince

2022-07-23 20:45:00 – 2022-07-23

La compagnie théâtrale « Les Feux de l’Harmattan » propose un spectacle tourné vers le jeune public et le tout public.

« Le Petit Prince » création 2022 :

Conte musical d’après l’œuvre de Saint Exupéry

Pour fêter cet anniversaire, nous vous proposons un conte familial universel qui reprend toutes les facettes de notre travail depuis trente ans. En effet, la compagnie a toujours eu le souci et l’envie de présenter des spectacles dans des genres différents et des répertoires variés mélangeant les disciplines de l’art vivant. Cette adaptation théâtrale est enrichie de musique, d’expression corporelle, d’effets lumières et de vidéo pour satisfaire pleinement notre désir artistique de l’année : vous faire rêver, faire voyager petits et grands dans un monde féérique.

Distribution : « Le Petit Prince »

Iwen CASTERET, Gérard BOHANNE, Eddy DEL PINO,

Marie-Hélène JANIN, Daniel DEVERE, Enora BOISSON

Conception, Ecriture, Mise en Scène : Marie-Hélène JANIN

Assistant Production, Vidéo : Loïc PINEAU

Musiques et Paroles Originales : Victor JOULOU

Décor : Yves LEMASSON

Lumières : Anna SAUVAGE et Jacques DAGORNE

Costumes : Nathalie DAGORNE

Avec l’aimable participation de Gwen LAVERGNE

Tarifs :

Plein : 20€

Réduit : 18€

Jeunes : 10€

Réservations à Dinard Côte d’Émeraude Tourisme ou sur site www.ville-dinard.fr rubrique billetterie.

Samedi 23 juillet 2022 – 20h45 – Auditorium Stephan Bouttet

