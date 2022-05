Les Feux de l’Harmattan – Chateaubriand : conversation intime, 28 juillet 2022, .

Les Feux de l’Harmattan – Chateaubriand : conversation intime

2022-07-28 20:45:00 – 2022-07-28

La compagnie théâtrale « Les Feux de l’Harmattan » propose un spectacle tourné vers le jeune public et le tout public.

« Ce spectacle tout public a été créé en 2019 dans une mise en scène de José-Antonio Pereira. C’est une balade intime sur les traces de l’enfance de Chateaubriand. Au fil des Mémoires, on découvre à travers des anecdotes drôles et savoureuses, sa jeunesse passée à Plancoët, au collège de Dol, à Saint-Malo et Combourg. Pour apprécier ces belles pages de la littérature française un duo d’artistes composé d’une comédienne, Marie-Hélène Janin, et d’un musicien, Victor Joulou, vous plonge dans les joies, les frayeurs et les ressentis de l’âme de ce grand romantique.

Production : Ville de Dinard et les Feux de l’Harmattan

Réservations à Dinard Côte d’Émeraude Tourisme ou sur site www.ville-dinard.fr rubrique billetterie.

Jeudi 28 juillet 2022 – 20h45 – Auditorium Stephan Bouttet

