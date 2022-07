Les feux de l’Adour Labatut-Rivière Labatut-Rivière Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées Labatut-Rivière 20 EUR Rendez-vous au pont de l’Adour à 19h pour un repas à 20€ Menu : Entrée, pièce du boucher et gratin dauphinois, fromage fermier (ferme Lacoste Arrens Marsousp, tarte aux pommes (Bruno Clerc Lascazeres), café & vin compris. Menu enfants -12 ans à 8€ : entrée, saucisse avec sa garniture, dessert. Penser à amener ses couverts. Réservations avant le 10 août à la mairie et l’agence postale.

Renseignement : 06.68393.68.28 Grand feu d’artifice à 23h30. +33 6 68 93 68 28 Salle des fêtes LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

