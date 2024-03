LES FEUX DE LA SAINT JEAN Cheix-en-Retz, samedi 22 juin 2024.

LES FEUX DE LA SAINT JEAN Cheix-en-Retz Loire-Atlantique

Pour fêter l’été, les Allumés du Marais organisent leur grande fête annuelle en plein-air. Rendez-vous à Cheix-en-Retz pour assister à la traditionnelle fête de la Saint-Jean.

L’arrivée du soltice d’été est encore un évènement dans certaines communes de France. Mélange de traditions païennes et chrétiennes, cet évènement traditionnel reste impressionnant pour les participants.

3 bonnes raisons d’assister à cette fête traditionnelle

Depuis l’antiquité, de nombreuses générations et de nombreux peuples participent à l’arrivée de l’été, source de joie. C’est le moment de se réunir pour célèbrer ce changement de saison dans la bonne humeur

Profiter de l’ambiance musicale et danser autour du bûcher

Vous restaurer entre amis et partager un bon repas

Assister à l’allumage du grand bûcher et l’entendre crépiter

Pratique

Restauration sur place à réserver auprès de l’association

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 19:30:00

fin : 2024-06-22 19:30:00

La Pierre Tremblante

Cheix-en-Retz 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesallumesdumarais@gmail.com

