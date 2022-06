Les feux de la Saint Jean Arles Arles Catégories d’évènement: 13200

Arles 13200 Ainsi pendant des siècles, les feux allumés en Provence, en Languedoc, en Catalogne, en France, en Europe accueillent la « bonne saison » selon des rites propres à chaque localité.



Née d’une flamme solaire en 1955, prise au Canigou, elle brûle toute l’année. Conservée au Castillet de Perpignan par les Catalans, elle est remise en juin aux Provençaux. Trois jours de courses relais sont nécessaires pour l’acheminer de Perpignan à Vintimille en passant par une soixantaine de villes et villages dont Arles qui reçoit la flamme tous les 23 juin aux alentours de midi. La fête du solstice d’été remonte à la nuit des temps. Tout d’abord culte païen, c’est à partir du Vème siècle, que l’Eglise met cette fête sous le signe de Jean Baptiste. La « Saint Jean » devient une fête populaire où chacun se retrouve. Ainsi pendant des siècles, les feux allumés en Provence, en Languedoc, en Catalogne, en France, en Europe accueillent la « bonne saison » selon des rites propres à chaque localité.



