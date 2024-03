LES FEUX DE LA MUSIQUE Rouans, samedi 15 juin 2024.

LES FEUX DE LA MUSIQUE Rouans Loire-Atlantique

Connaissez-vous la tradition des jeux de joie ? Dans un cadre verdoyant et historique, profitez des concerts en plein air et du feu d’artifice.

L’association « Les Oiseaux du Parc » vous propose leur feu de joie annuel. Cette fête locale, proposée en extérieur, mêle fête de la musique et feu de la Saint Jean.

3 bonnes raisons de participer au feu de joie

Admirer un moment traditionnel et encore très populaire

Participer à une animation conviviale

Regarder en famille le feu d’artifice

Au programme à partir de 19h

Concerts

Restauration sur place; Bar et snack

Feu d’artifice

Spectacle Equestre

Feu de joie

Programme en cours de réalisation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 19:00:00

fin : 2024-06-15 19:00:00

Croisement La Tindière

Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesoiseauxduparc@gmail.com

