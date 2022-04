LES FEUX DE LA MUSIQUE Rouans Rouans Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Rouans Loire-Atlantique Rouans L’association “Les Oiseaux du Parc” vous propose leur feu de joie annuel. Cette Fête locale, proposée en extérieur, mêle fête de la musique et feu de la Saint Jean. Cette soirée sera animée par des concerts en extérieur, un snack, un bar, un grand feu de bois, accompagné d’un spectacle et suivi par un feu d’artifices. Plus d’informations auprès de l’association. Dans un cadre verdoyant et historique, profitez des concerts en plein air et du feu d’artifice. lesoiseauxduparc@gmail.com +33 6 51 04 62 77 L’association “Les Oiseaux du Parc” vous propose leur feu de joie annuel. Cette Fête locale, proposée en extérieur, mêle fête de la musique et feu de la Saint Jean. Cette soirée sera animée par des concerts en extérieur, un snack, un bar, un grand feu de bois, accompagné d’un spectacle et suivi par un feu d’artifices. Plus d’informations auprès de l’association. Rouans

