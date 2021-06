Molières Molières Dordogne, Molières Les Feuillets de l’Histoire de Molières Molières Molières Catégories d’évènement: Dordogne

Les Feuillets de l'Histoire de Molières Molières, 30 juin 2021-30 juin 2021, Molières.

Molières Dordogne Le 8 septembre 2020 fut présentée la première brochure sur l’histoire de Molières devant un important groupe de passionnés. Le premier Feuillet évoque l’histoire d’un bâtiment emblématique de la commune : la Mairie.

Mais avant de devenir le bâtiment communal, c’était le presbytère crée au milieu du XIXe siècle sur l’emplacement d’une maison qui trouvait son origine en même temps que la bastide. cette maison fut donnée par testament en 1782 par le curé de la paroisse : le curé Cazette afin d’alimenter « le bouillon des pauvres malades » par les revenus que pouvaient générer la vente ou la location de cette maison. La découverte de tous les documents correspondants à ce don et à ses conséquences, ainsi que les plans les courriers de la construction du presbytère, permirent de rédiger l’histoire de la construction devenue la Mairie de la commune. Vous pouvez trouver ces feuillets à 6€. Le 8 septembre 2020 fut présentée la première brochure sur l’histoire de Molières devant un important groupe de passionnés. Le premier Feuillet évoque l’histoire d’un bâtiment emblématique de la commune : la Mairie.

