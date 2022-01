LES FEUILLES DE CALCUL AVEC LIBREOFFICE (N1) Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Médiathèque François Mitterrand, le vendredi 11 mars à 17:00

pré-requis : Savoir utiliser le clavier et la souris Venez avec votre Clef USB pour repartir avec le logiciel et/ou avec votre ordinateur portable. Au choix : Vendredi 11 mars de 17h à 19h Mardi 15 mars de 14h à 16h

Inscription à la médiathèque requise.

L’objectif de cet atelier sera d’être capable de créer des feuilles de gestion des budgets personnels (additions, soustractions) Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens Gironde

