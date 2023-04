Visites du jardin « Les Feuillantines » Les Feuillantines, 3 juin 2023, Auxonne.

Visites du jardin « Les Feuillantines » 3 et 4 juin Les Feuillantines 5€ au profit de l’association « Jardins et santé ».

C’est sur un ancien pré qu’est né il y a quelques années un joli jardin, soigné et féminin autour d’une maison contemporaine. La page blanche que représentait cette belle étendue de terre a aussitôt été travaillée et fleurie avec passion par ses propriétaires qui ont gagné en 2012 le Premier Prix des Maisons Fleuries visibles depuis la rue.

Temps et passion sont nécessaires pour faire vivre ce jardin de fleurs ainsi que le potager impeccable et fourni qui nourrit la maisonnée.

À noter : Visites commentées 10h30 et 16h30, durée de la visite environ 01h15.

Les Feuillantines 32 chemin de la Reine Blanche le Lorrey, 21130 Auxonne Auxonne 21130 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 06 79 27 37 65 marie-theresecollin@orange.fr C'est sur un ancien pré d'environ 1 800 m² qu'est né en 2009 un joli jardin soigné et féminin, ouvert sur la campagne environnante. Ce jardin a obtenu, en 2012, le 1er prix des maisons et jardins fleuris décerné par Côte d'Or Tourisme. Accès par la départementale 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

©Marie-Thérèse Collin