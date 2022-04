Les Fêtes Nocturnes : Les Fâcheux Grignan Grignan Catégories d’évènement: Drôme

2022-06-24 21:00:00 – 2022-08-20
Château de Grignan
23 rue Montant au Château
Grignan

Grignan Drôme EUR Éraste parviendra-t-il à se défaire du tourbillon de personnages fâcheux qui l’empêchent de demander en mariage sa bien-aimée Orphise ? Telle est l’intrigue de la première comédie-ballet de l’histoire du théâtre, créée en 1661 par la troupe de Molière… leschateaux@ladrome.fr +33 4 75 91 83 65 http://chateaux-ladrome.fr/ Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan

