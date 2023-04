Les Fêtes Médiévales de Laon

Les Fêtes Médiévales de Laon, 1 septembre 2023, . , , Les Fêtes Médiévales de Laon

2023-09-01 – 2023-09-01 . Oyez oyez ! Venez emprunter la machine à remonter le temps et plongez en plein cœur du Moyen Age, au pied des remparts de la cité fortifiée de Laon.

Au programme : tournois de chevalerie, marché médiéval, théâtre, musique et jeux ! RV durant tout le week-end autour du Parvis de la cathédrale, Place Aubry, Promenade Yitzhak Rabin, Promenade de la citadelle de Laon ! (programme détaillé à découvrir prochainement sur le site web) Durant trois jours, la cité de Laon renoue avec son passé médiéval en organisant tournois, marché, jeux et animations diverses, à faire en famille pour réveiller le petit chevalier qui sommeille en vous ! http://laon.fr/VILLE_LAON_21_WEB/FR/Agenda.awp?page=11&m=6.109&a=2146_0 dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville