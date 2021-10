Les fêtes macabres Aître Saint-Maclou, 23 octobre 2021, Rouen.

Les fêtes macabres

du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre à Aître Saint-Maclou

Du 23 octobre au 7 novembre, l’Aître Saint-Maclou lance la 1ère édition de son évènement « les Fêtes Macabres ». Caractérisé par sa cour carrée ornée de décors de crânes, d’ossements et sa célèbre danse macabre, l’Aître Saint-Maclou est un lieu aussi macabre qu’incontournable. ?????? ?? ??????? ? ??? : ——————————————– – ?? ??? ??????? « Bal participatif et performance déclamative » ??????? | ???? ????????? ??????????? ?̀ ?????? ?? 12 ??? | ??? ??́????????? : [https://www.weezevent.com/le-bal-macabre](https://www.weezevent.com/le-bal-macabre) – ??????? ??????? (??????? ??? ???? ?? ???) Atelier poterie parents/enfants (7-15 ans) sur le thème d’Halloween. ??? ??́????????? : ???.???????????????????.?? ?????? ?? ??????? ?? ??? ? ??? : ?́??́?????? : “???? ??? ?’??̂???” —————————————————————————————————————- ### ?? ??? ?̀ ??? – ????????́? « ???????? » – ??̀? ? ??? – ????-??? ???? Atelier création de masques macabres ??????? | 14?, 15?, 16?, 17? – ????́? : 45 ?? | ???? ??? ??????? | ? ?????? ?? 7 ??? | ?? ???́?????? 15 ?? ?????, ???? ?? ?????? ??? ?????? ??????????? (15 ???????) – ???????????́? ???? ?’????????́ Stand photo ??????? | ?? ??????? ?? 14? ?̀ 18? – ???? ??́????????? – ??? ?? ????? ??? ?????̂??? ?? ?’????? Jeu d’observation et de découverte de l’histoire de l’aître ??????? | ?? ??????? ?? 14? ?̀ 18? – ???? ??́????????? – ?????? ?? ????? Visite guidée adaptée aux enfants, les plus jeunes pourront découvrir l’aître Saint-Maclou depuis le Moyen-âge et son histoire macabre. ??????? | 16? ?? 17? – ????́? : 45 ?? – ? ?????? ?? 7 ??? – ?? ?????????????? ??????? ??? ?????? | ?? ???́?????? 15 ?? ?????, ???? ?? ?????? ??? ?????? ???????????. – ??????? ??????? (??????? ??? ???? ?? ???) Atelier poterie parents/enfants (7-15 ans) sur le thème d’Halloween. ??? ??́????????? : ???.???????????????????.?? ### ?? ??? ?̀ ??? – ????????? ???? ??? ??????? (???????? ??? ????? ?? 12 ???) – ???????, ?̧? ?? ?????? ! Photo call « spectral » ??????? | ?? ??????? ?? 19? ?̀ 22? | ???? ??́????????? – ?????? ??? ?????̂??? ?? ?’????? Jeu d’observation et de découverte de l’histoire de l’aître ??????? | ?? ??????? ?? 19? ?̀ 22? | ???? ??́????????? – ?? ????????? ?? ?? ??????? Visite guidée décalée ??????? | 19?15, 20?15, 21?15. ????́? : 45 ??????? | ??? ??́????????? : [https://my.weezevent.com/les-fetes-macabres-le-fossoyeur](https://my.weezevent.com/les-fetes-macabres-le-fossoyeur)… – ??? ?????̂??? ??? ????? ????? Jeu-quizz sur le cinéma ??????? | 19?30, 20?30, 21?30 – ????́? : 35 ??? | ??? ??́????????? : [https://my.weezevent.com/les-fetes-macabres-les-fantomes](https://my.weezevent.com/les-fetes-macabres-les-fantomes)… ?????? ?? ??????? ?? ? ???????? ?̀ ????? ———————————————————————— – ?????? ???????? « ?? ??????? » ??? 2 ?????? ??? ???????? ????????? ?̀ 19?30 | ????? : 6€ / ???????? | ??????? ???? ??? ????? ?? 12 ??? | ??? ??́????????? ; [https://historial-jeannedarc.tickeasy.com/fr-FR/accueil](https://historial-jeannedarc.tickeasy.com/fr-FR/accueil) ???????? ? ???????? ?̀ ??? ———————————————– – ?????? ?????́? : ????? ?? ????? ?’?? ??̂?? ??́?????????? ??? ?????????????.??? | ????? ????? 12 € / ????? ??́???? ?? ??????? ?? ????? ?? 12 ??? 10 € ? ?????? ?? ? ??????? ————————————– ?????????? ??? ??????? —————————————— Galerie des Arts du feu ?????́? ???????? – ?? ????? ?? 14?00 ?̀ 18?00 – ?? ???????? ?? ???????? ?? 10?00 ?̀ 18?00

Du 23 octobre au 7 novembre, l’Aître Saint-Maclou lance la 1ere édition de son évènement « les Fêtes Macabres ».

Aître Saint-Maclou 186, rue de Martainville, Rouen Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T16:00:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-28T19:30:00 2021-10-28T20:30:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T22:00:00;2021-11-04T19:30:00 2021-11-04T20:30:00;2021-11-07T15:00:00 2021-11-07T16:30:00