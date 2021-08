Beaurevoir Beaurevoir Aisne, Beaurevoir Les fêtes Jeanne d’Arc à Beaurevoir Beaurevoir Beaurevoir Catégories d’évènement: Aisne

Les fêtes Jeanne d'Arc à Beaurevoir 2021-09-05 19:00:00 – 2021-09-10

Beaurevoir Aisne Beaurevoir

Beaurevoir Aisne Beaurevoir 10 L’édition 2021 des Fêtes Jeanne d’Arc à Beaurevoir se dérouleront le dimanche 5 septembre. Au programme :

– Une cérémonie devant la statue place Jeanne d’Arc à 11h

– Un repas sur la place à midi sous un chapiteau – Inscription en mairie avant le 1er septembre

– De nombreuses activités médiévales pour les enfants sous des chapiteaux : forgeron, petit chevalier et jeux d’antan

– Des tour de poneys pour les plus petits

– Un spectacle équestre à partir de 15 h

– Une visite guidée de l’église à partir de 16 h, retraçant la vie de Jeanne d’Arc à Beaurevoir. Venez costumés !

