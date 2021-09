Reims Reims Marne, Reims Les fêtes japonaises sous les étoiles Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Les fêtes japonaises sous les étoiles 2021-10-01 18:30:00 – 2021-10-01 Planétarium de Reims 49 Avenue du Général de Gaulle

Reims Marne Au Japon, tous les ans, des fêtes traditionnelles sont organisées. Parmi celles-ci, certaines sont liées aux étoiles et aux saisons. Le 1er octobre est spécifique, il met en lumière l’O-TSUKIMI, LA FÊTE TRADITIONNELLE DE LA LUNE ! Organisée dans le cadre de Reims Jap’anime en 2020, le Planétarium et Reims Rayonnement International proposent à nouveau de découvrir cette séance sera dédiée aux légendes et cultes japonais, le tout agrémenté d’une initiation au repérage des constellations. Une belle manière d’en connaître davantage sur la culture nippone. Séance proposée dans le cadre du jumelage Reims – Nagoya.

Thème : Découverte du ciel étoilé, légendes et fêtes japonaises.

Public : enfants à partir de 7 ans, adolescents, adultes.

planetarium@reims.fr +33 3 26 35 34 70 https://www.reims.fr/la-culture-a-reims/le-planetarium-7787.html

