LES FÊTES GRECQUES ET ROMAINES COLIN DE BLAMONT / FESTIVAL D’OPERA BAROQUE ET ROMANTIQUE DE BEAUNE Impasse Notre-Dame Beaune, samedi 6 juillet 2024.

Dès leur création en juillet 1723, Les Fêtes grecques et romaines, s’attirent le succès. D’abord, parce que la forme du ballet , qui implique de narrer une intrigue différente à chaque entrée, a le vent en poupe.

Ensuite, parce que le librettiste a l’idée de s’affranchir des mythes pour s’inspirer de l’Histoire ainsi, l’Alcibiade se distingue lors des Jeux olympiques, Marc Antoine et Cléopâtre célèbrent les Bacchanales, le poète latin Tibulle courtise sa chère Délie à l’occasion des Saturnales.

La musique s’inscrit dans l’héritage de Lully, mais loin de se borner à l’imitation, Bla- mont introduit quelques subtilités air instrumental orchestré en trio, importance donnée aux parties solistes dialoguant avec certains chanteurs… Comme l’écrit Benoît Dratwicki, spécialiste du compositeur, la musique des Fêtes grecques et romaines relève d’un style racé et harmonieux, mais en définitive peut-être plus cosmopolite qu’on ne le croirait à première vue . L’œuvre fut reprise, toujours avec un grand succès . Comme de nombreux opéras de cette époque, Les Fêtes grecques et romaines tombent ensuite dans l’oubli pour n’être plus connues que des spécialistes. Colin de Blamont mérite d’être redécouvert pour son style efficace et attachant que sert Valentin Tournet à la tête de la Chapelle Harmonique dans le contexte des Jeux Olympiques de Paris ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 21:00:00

fin : 2024-07-06 23:30:00

Impasse Notre-Dame Basilique Notre-Dame de Beaune

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@festivalbeaune.com

