Nous vous accueillons en exclusivité à 19h (ouverture du vestiaire et de la billetterie dès 18h30). À 19h15, rejoignez l’Opéra Royal pour une visite privée. Les activités, la visite privée, les saynètes et démonstrations en visite libre se dérouleront de 20h à 22h45. Profitez également d’un accès illimité au buffet de 19h30 à 23h avec table et assises. À 23h, nous vous invitons à rejoindre la Galerie des Glaces pour un bal baroque de clôture. La soirée s’achèvera avec un feu d’artifice à admirer depuis la Galerie des Glaces, comme aux plus grandes heures de Versailles. LES FÊTES GALANTES sont reportées au lundi 23 mai 2022 (initialement prévues lundi 1er juin 2020 et reportées au lundi 31 mai 2021). Soirée costumée à la Galerie des Glaces Galerie des Glaces Versailles, 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-23T19:00:00 2022-05-23T23:59:00

Détails Autres Lieu Galerie des Glaces Adresse Versailles, 78000 Versailles lieuville Galerie des Glaces

Galerie des Glaces https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//