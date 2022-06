Les fêtes du comte de Mirabeau : la grande histoire se joue à Marignane

Les fêtes du comte de Mirabeau : la grande histoire se joue à Marignane, 24 septembre 2022, . Les fêtes du comte de Mirabeau : la grande histoire se joue à Marignane



2022-09-24 10:00:00 – 2022-09-24 18:00:00 .Le château des Covet est investi :

parvis, salons d’honneur, et cour carrée



Conférence à 17h

Spectacle historique à 19h

Causerie musicales à 20h30 Marignane au centre de la Provence révolutionnaire avec diverses animations : musique, théâtre, ateliers, animaux de la ferme, balades en calèche…

Venez nombreux assister à cette fête historique unique en Provence qui est ouverte à toutes les générations. officedetourisme@ville-marignane.fr +33 4 42 31 12 97 .Le château des Covet est investi :

parvis, salons d’honneur, et cour carrée



Conférence à 17h

Spectacle historique à 19h

Causerie musicales à 20h30 dernière mise à jour : 2022-06-16 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville