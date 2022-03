Les Fêtes des Quatres Saisons 2022 – Eden Cinéma Fontvieille Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fontvieille Bouches-du-Rhône 4 10 Découvrez “Les Jeudis des quatre saisons”, deux soirées dédiées aux chefs-d’oeuvre de la musique grâce à des conférences, films et concerts à l’Eden Cinéma.



Programme:

7 Avril – Bach et la Passion selon saint Matthieu de Mozart (suivie par la captation de l’oeuvre au Festival d’Aix-en-Provence 2021 sous la direction de Raphaël Pichon)

26 Mai – Les Quatre Saisons de Vivaldi, du poème à la musique à l'occasion du lancement de l'exposition VENISE aux Carrières de Lumières

contact@fd4s.org +33 6 15 67 09 62



