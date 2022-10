Les fêtes dédiées aux défunts Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhne EUR 3 3 Toute l’année était marquée, dans le calendrier romain, par les rites funéraires, tels que les fêtes des Parentalia, Feralia, Lemuria… découvrez ces pratiques.



Alice Vallat, guides-conférencière, vous proposent un regard inattendu sur les collections permanentes du musée sous forme d’une visite approfondie.



> Sans réservation, en vente le jour même, dans la limite des places disponibles Visitez le musée autrement… Ce dimanche la thématique porte sur « Les fêtes dédiées aux défunts dans le calendrier romain » et les œuvres ne manquent pas dans les collections à ce sujet ! info.mdaa@departement13.fr +33 4 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ Presqu’île du Cirque-Romain BP 205 Musée Départemental Arles antique Arles

