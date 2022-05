Les fêtes de Sainte-Anne Rethel, 30 juillet 2022, Rethel.

Les fêtes de Sainte-Anne Promenade des Isles Rethel

2022-07-30 – 2022-08-06

Promenade des Isles Rethel Ardennes

Rethel

PROGRAMME 2021 Samedi 25 juillet – Ouverture officielle de la Sainte Anne 15h : Cérémonie d’ouverture officielle de la Sainte-Anne dans les jardins de l’Hôtel de ville animée par les membres de la Philharmonie Sud-Ardennes 01h00 : Fermeture des manèges et restaurateursDimanche 26 juillet 10h30 : Messe à l’église Saint-Nicolas animée par l’Orchestre d’Harmonie de la ville de Rethel 12h : Ouverture des restaurateurs 15h : Ouverture des manèges 01h00 : Fermeture des manèges et restaurateurs Du lundi 27 au vendredi 31 juillet 12h : Ouverture des restaurateurs15h : Ouverture des manèges01h00 : Fermeture des manèges et restaurateurs Jeudi 30 juillet Journée à tarif réduit12h : Ouverture des restaurateurs14h : Ouverture des manèges01h00 : Fermeture des manèges et restaurateursSamedi 1er août 12h : Ouverture des restaurateurs15h : Ouverture des manèges01h00 : Fermeture des manèges et restaurateursDimanche 2 août 12h : Ouverture des restaurateurs15h : Ouverture des manèges01h00 : Fermeture des manèges et restaurateurs

contact@villederethel.fr +33 3 24 39 51 46

