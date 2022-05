LES FÊTES DE L’U4 Uckange Uckange Catégories d’évènement: Moselle

LES FÊTES DE L’U4 Uckange, 18 juin 2022, Uckange. LES FÊTES DE L’U4 Parc du Haut-Fourneau 1 Rue du Jardin des Traces Uckange

2022-06-18 14:00:00 – 2022-06-18 22:00:00 Parc du Haut-Fourneau 1 Rue du Jardin des Traces

Uckange Moselle Uckange 4 EUR Découvrez le Parc du haut-fourneau U4, son histoire, sa mémoire et son quotidien. Spectacles, animations, musique, visites libres ou guidées avec les guides de l’association MECILOR et le soir, découverte de l’œuvre Tous les soleils de Claude Lévêque.

Buvette et petite restauration. contact@hf-u4.com +33 3 82 57 37 37 https://www.hf-u4.com/fr/ CAVF

Parc du Haut-Fourneau 1 Rue du Jardin des Traces Uckange

