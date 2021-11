LES FÊTES DE L’HUMANITÉ Rouen, 20 novembre 2021, Rouen.

LES FÊTES DE L’HUMANITÉ Parc des Expositions de Rouen 46 Avenue des Canadiens Rouen

2021-11-20 – 2021-11-21 Parc des Expositions de Rouen 46 Avenue des Canadiens

Rouen Seine-Maritime Rouen

Petite sœur de la Fête de l’Humanité parisienne, la Fête de l’Humanité Normandie vous donne rendez-vous à Rouen !

Un lieu unique de fête, de musique, de culture, de politique, de convivialité et de rencontres. Venez déguster les spécialités culinaires normandes, débattre, échanger au village associatif et faire la Fête samedi soir aux concerts de Deluxe, Médine, Chilla et bien d’autres.

+33 2 35 18 28 28

