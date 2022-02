Les Fêtes de l’Eté – Villefranche sur Saône (69) Les Fêtes de l’été Villefranche-sur-Saône Catégories d’évènement: Rhône

Villefranche-sur-Saône

Les Fêtes de l’Eté – Villefranche sur Saône (69) Les Fêtes de l’été, 28 août 2022, Villefranche-sur-Saône. Les Fêtes de l’Eté – Villefranche sur Saône (69)

Les Fêtes de l’été, le dimanche 28 août à 18:30 La chanteuse gabonaise à la voix soul bantue est de retour avec «Kaba», son deuxième album enregistré entre Accra, Berlin et Paris. Les Fêtes de l’été 69653 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE Villefranche-sur-Saône Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-28T18:30:00 2022-08-28T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Villefranche-sur-Saône Autres Lieu Les Fêtes de l'été Adresse 69653 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE Ville Villefranche-sur-Saône lieuville Les Fêtes de l'été Villefranche-sur-Saône Departement Rhône

Les Fêtes de l'été Villefranche-sur-Saône Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-sur-saone/

Les Fêtes de l’Eté – Villefranche sur Saône (69) Les Fêtes de l’été 2022-08-28 was last modified: by Les Fêtes de l’Eté – Villefranche sur Saône (69) Les Fêtes de l’été Les Fêtes de l'été 28 août 2022 Les Fêtes de l'été Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône

Villefranche-sur-Saône Rhône