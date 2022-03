Les fêtes de l’eau OT VDD Wambrechies Catégories d’évènement: Nord

Croisières, spectacles et animations en tout genre se mettent aux couleurs de Lille 3000 Utopia ! La nature et notre rapport à celle-ci dans le futur seront mis à l’honneur dans cette 23ème édition. Venez nombreux, en famille ou entre amis participer à cet incontournable événement. **3, 4 et 5 juin 2022** RV sur l’ensemble du territoire du Val de Deûle et Lys Information sur [www.sivom-alliance-nord-ouest.fr](http://www.sivom-alliance-nord-ouest.fr) 3, 4 et 5 juin 2022 OT VDD 21 place du général de Gaulle WAMBRECHIES Wambrechies Nord

