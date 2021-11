Dijon Dijon Côte-d'Or, Dijon Les fêtes de la vigne de Dijon Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Les fêtes de la vigne de Dijon Dijon, 8 juillet 2022, Dijon. Les fêtes de la vigne de Dijon Dijon

2022-07-08 – 2022-07-14

Dijon Côte-d’Or Message de l’organisateur : « Trad’Culture a le regret d’être dans l’obligation d’annuler l’édition 2021 des Fêtes de la Vigne de Dijon.

La crise sanitaire que nous traversons actuellement engendre tant d’incertitudes quant à la venue des groupes français et internationaux, quant aux possibilités de leur accueil, quant aux conditions d’accueil du public, que le Conseil d’Administration a pris cette lourde décision. Trad’Culture se met dès aujourd’hui au travail pour organiser les prochaines Fêtes de la Vigne, du 8 au 14 Juillet 2022, qui devront marquer la sortie d’une crise inédite. En outre, si les conditions sanitaires le permettent, L’Amuse-Trad de Dijon sera de retour dans une édition exceptionnelle, le Samedi 11 Septembre 2021… Nous tenons à remercier la ville de Dijon et le Conseil Départemental de Côte d’Or pour tout leur soutien durant ces moments difficiles. » http://www.fetesdelavigne.org/ Message de l’organisateur : « Trad’Culture a le regret d’être dans l’obligation d’annuler l’édition 2021 des Fêtes de la Vigne de Dijon.

La crise sanitaire que nous traversons actuellement engendre tant d’incertitudes quant à la venue des groupes français et internationaux, quant aux possibilités de leur accueil, quant aux conditions d’accueil du public, que le Conseil d’Administration a pris cette lourde décision. Trad’Culture se met dès aujourd’hui au travail pour organiser les prochaines Fêtes de la Vigne, du 8 au 14 Juillet 2022, qui devront marquer la sortie d’une crise inédite. En outre, si les conditions sanitaires le permettent, L’Amuse-Trad de Dijon sera de retour dans une édition exceptionnelle, le Samedi 11 Septembre 2021… Nous tenons à remercier la ville de Dijon et le Conseil Départemental de Côte d’Or pour tout leur soutien durant ces moments difficiles. » Dijon

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Ville Dijon lieuville Dijon