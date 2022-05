LES FETES DE LA SAINTE-BARBE Lens, 2 décembre 2022, Lens.

LES FETES DE LA SAINTE-BARBE 16 place Jean Jaurès Lens

2022-12-02 – 2022-12-04

16 place Jean Jaurès Lens 62300

Lens Depuis plus de 100 ans, le 4 décembre est un moment fort pour le territoire des Hauts-de-France, jour de la Sainte Barbe. Prénommée Barbara, elle est la Sainte martyre et patronne des mineurs, des artificiers et des pompiers. Elle porte à travers elle les symboles du feu, de la lumière et de la foudre.

Les Fêtes de la Sainte Barbe sont un événement ancré et fédérateur durant lequel nous célébrons notre attachement à ces valeurs. Sa programmation, entre tradition et modernité, illustre le renouveau engagé du territoire.

info@tourisme-lenslievin.fr +33 3 21 67 66 66 https://fetesdebarbara.com/

Depuis plus de 100 ans, le 4 décembre est un moment fort pour le territoire des Hauts-de-France, jour de la Sainte Barbe. Prénommée Barbara, elle est la Sainte martyre et patronne des mineurs, des artificiers et des pompiers. Elle porte à travers elle les symboles du feu, de la lumière et de la foudre.

Les Fêtes de la Sainte Barbe sont un événement ancré et fédérateur durant lequel nous célébrons notre attachement à ces valeurs. Sa programmation, entre tradition et modernité, illustre le renouveau engagé du territoire.

16 place Jean Jaurès Lens

dernière mise à jour : 2022-03-04 par