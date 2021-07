Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne LES FÊTES DE LA SAINT-FIACRE Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

LES FÊTES DE LA SAINT-FIACRE Château-Gontier-sur-Mayenne, 14 août 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne. LES FÊTES DE LA SAINT-FIACRE 2021-08-14 – 2021-08-29 Parc Saint-Fiacre Château-Gontier

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Du 14 au 29 août, rendez-vous au Parc Saint-Fiacre pour les fêtes de la Saint-Fiacre 2021. Au programme :

14 Août 2021 : Ouverture de la fête foraine

21 Août 2021 : Inauguration de la Saint Fiacre

25 Août 2021 : Messe des industriels forains

Samedi 28 Août 2021 : Gala de Catch à 18 heures (en extérieur)

Dimanche 29 Août 2021 : Vide grenier en extérieur et concours de chevaux percheron

Dimanche 29 Août 2021 : Feu d’artifice

(sous couvert de l’évolution des conditions sanitaires) Infos pratiques : ouverture de la fête foraine du lundi au jeudi, de 15 h à minuit et du vendredi au dimanche, de 15 h à 1 h. Après une année blanche, c’est le retour des traditionnelles fêtes de la Saint-Fiacre à Château-Gontier. +33 2 43 09 55 71 http://chateaugontiersurmayenne.fr/ Du 14 au 29 août, rendez-vous au Parc Saint-Fiacre pour les fêtes de la Saint-Fiacre 2021. Au programme :

14 Août 2021 : Ouverture de la fête foraine

21 Août 2021 : Inauguration de la Saint Fiacre

25 Août 2021 : Messe des industriels forains

Samedi 28 Août 2021 : Gala de Catch à 18 heures (en extérieur)

Dimanche 29 Août 2021 : Vide grenier en extérieur et concours de chevaux percheron

Dimanche 29 Août 2021 : Feu d’artifice

(sous couvert de l’évolution des conditions sanitaires) Infos pratiques : ouverture de la fête foraine du lundi au jeudi, de 15 h à minuit et du vendredi au dimanche, de 15 h à 1 h. dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu Château-Gontier-sur-Mayenne Adresse Parc Saint-Fiacre Château-Gontier Ville Château-Gontier-sur-Mayenne lieuville 47.82401#-0.70175