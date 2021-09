Lille jardin Manuel Lille, Nord Les fêtes de fin d’été à savourer – étape #3 jardin Manuel Lille Catégories d’évènement: Lille

Les fêtes de fin d'été à savourer – étape #3

le mercredi 8 septembre

La Barraca Zem a concocté un évènement festif poétique grâce à la rencontre avec la Compagnie brésilienne Curupira. Le public pourra découvrir un spectacle de cirque qui est inspiré de l’album jeunesse L’enfant derrière la fenêtre de Dani Torrent et Anne-Gaëlle Féjoz. C’est l’histoire de Boréal, un enfant qui vit dans son monde. Un jour, il se construit une cabane pour s’isoler et surtout, pour s’abriter des autres, du bruit, de la différence et de tout ce qui l’effraye et le rend triste.

Entrée libre

jardin Manuel 76 rue manuel Lille

2021-09-08T17:30:00 2021-09-08T18:30:00

