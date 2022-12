Les fêtes de fin d’année dans les piscines Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

Les fêtes de fin d’année dans les piscines Parthenay, 19 décembre 2022, Parthenay . Les fêtes de fin d’année dans les piscines Boulevard Georges Clémenceau CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay Deux-Sèvres CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau

2022-12-19 – 2022-12-28

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau

Parthenay

Deux-Sèvres GâtinéO

Lundi 19 – Structure gonflable (enfants)

Mardi 20 – Aqua cross training

Mercredi 21 – Parcours aquatique (enfants)

Jeudi 22 – Aqua bike

Samedi 24 – Baby Noël en présence du Père Noël – (enfants de 6 mois à 6 ans, accompagné d’un adulte) GâtinéO

Lundi 19 – Structure gonflable (enfants)

Mardi 20 – Aqua cross training

Mercredi 21 – Parcours aquatique (enfants)

Jeudi 22 – Aqua bike

Samedi 24 – Baby Noël en présence du Père Noël – (enfants de 6 mois à 6 ans, accompagné d’un adulte) CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Autres Lieu Parthenay Adresse Parthenay Deux-Sèvres CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Ville Parthenay lieuville CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Departement Deux-Sèvres

Parthenay Parthenay Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parthenay/

Les fêtes de fin d’année dans les piscines Parthenay 2022-12-19 was last modified: by Les fêtes de fin d’année dans les piscines Parthenay Parthenay 19 décembre 2022 Boulevard Georges Clémenceau CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay Deux-Sèvres Deux-Sèvres Parthenay

Parthenay Deux-Sèvres