Les fêtes d’Arjuzanx La cartonade 2024 Morcenx-la-Nouvelle, samedi 8 juin 2024.

Les fêtes d’Arjuzanx La cartonade 2024 Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tous à la fête

Venez encourager ou participer aux fêtes d’Arjuzanx.

Les fêtes se tiennent sur une journée et sont composées de plusieurs animations pour les petits et les grands :

A partir de 9h30 la cartonn’rit avec des animations pour les enfants et course pour les adolescents

A partir de 11h Course de bateaux en carton sur le lac d’Arjuzanx

11h00 Installation des bateaux sur la plage

12h00 Contrôle des embarcations

14h00 La compétition 20 bateaux 10 régates

16h30 Course poursuite des survivants pour achever les embarcations et les équipages !

17h00 Remise des prix et récompenses

A partir de 18h30 Apéro tapas en musique avec le duo « De Grands Enfants » suivi d’un dîner Paëlla géante et d’un spectacle Live du groupeThe Mimoza’s dîner-spectacle sur réservation.

Buvette et restauration sur place.

Retrouvez tous les détails (programme et inscriptions) sur le site .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 09:30:00

fin : 2024-06-08

Plage du lac d’Arjuzanx

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine

