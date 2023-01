Les fêtes d’Agen Agen, 25 août 2023, Agen Agen.

Les fêtes d’Agen

2023-08-25 – 2023-08-26

Agen a choisi pour fête le moment de la récolte de son fruit emblématique. Fête qu’il a baptisé de son nom : Le Pruneau Show. Quelques coins de la ville embaument le fruit cuit (ou mi-cuit !), et population et gens de passage se rassemblent du 30 août au 1er septembre pour l’honorer et festoyer.

Le Pruneau Show fait en effet la part-belle au pruneau. Bien connu des sportifs, à découvrir pour tous ses bienfaits santé, ce fruit résulte du séchage d’une longue et belle prune à la chair orangée, la prune d’ente. Déposées sur des claies, les prunes passent dans un four pour condenser les arômes et prendre cette robe noire brillante.

Humez le parfum gourmand qui se répand en visitant un site de production. Même si pour cela il vous faudra peut-être aller dans la vallée du Lot, la majorité des pruneaux en provenant !

Mais revenons à Agen et à l’évènement. Vous pouvez poursuivre votre découverte au stand du Bureau Interprofessionnel du Pruneau (dégustation et créations culinaires autour du pruneau), ou bien opter pour le Marché des Producteurs de Pays où le terroir du Lot-et-Garonne, associant vergers, maraîchage, vignobles et élevage de canards garantit un excellent festin.

En ce dernier week-end d’août, profitez de l’ambiance festive et conviviale grâce aux prestations de de nombreuses compagnies de rue (fanfares, spectacles jeune public, déambulation de marionnettes géantes, théâtre de la rue). Chantez et dansez sur les trois grands concerts de la place Esquirol, qui accueillent cette année Jenifer, Radio Elvis et Hoshi, et le dernier soir Alain Chamfort.

Réservez votre dernier week-end d’août aux « Fêtes d’Agen » !

