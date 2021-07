Villenave-d'Ornon Espace d'Ornon Gironde, Villenave d'Ornon Les festivités du XIV Juillet Espace d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Espace d’Ornon, le mardi 13 juillet à 22:30

Rendez-vous à l’espace d’Ornon à partir de 22 h 30. ————————————————— Cette année, la Municipalité a fait le choix, compte tenu des conditions sanitaires encore incertaines, de ne pas organiser le repas et bal traditionnels mais de permettre à tous les Villenavais d’assister au spectacle féérique du feu d’artifice en plein air. + d’infos auprès duService culturel.

Entrée libre

Grand feu d’artifice Espace d’Ornon Route de Léognan, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T22:30:00 2021-07-13T23:30:00

