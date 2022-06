Les Festivités d’été de la Turbine Sampigny-lès-Maranges Sampigny-lès-Maranges Catégories d’évènement: Sampigny-lès-Maranges

Saône-et-Loire Sampigny-lès-Maranges 5 5 EUR Cette seconde édition des festivités d’été de la Turbine sera dédiée aux insectes! Musique, ciné-concert, conférence, expositions, danses traditionnelles…pour adultes et jeune public. Programmation:

Le 08/07, 20h: « L’Amour piqué par une abeille », concert de l’Ensemble Artifices, précédé d’une dégustation du vin du Clos des mouches (domaine Moreau), à 19h30 Le 09/07, 18h: « Le Criquet violoniste », ciné-concert tout public, avec l’Ensemble Les Traversés Baroques Le 10/07 , 19h: Conférence sur les insectes que l’on retrouve dans les morceaux de musique baroque étudiés pendant l’Académie, par Henry Duchemin Le 11/07, 18h au Museum d’Histoires naturelles d’Autun : Ouverture exceptionnelle de l’exposition « Les insectes en Bourgogne aujourd’hui ». Le 13/07, 18h30 : « Les insectes dans la musique baroque » : concert de fin de l’académie des joueurs de flûtes et autre entomologistes de la Turbine, à l’église de Sampigny-lès-Maranges. Puis à 20h30 : Musiques et danses italiennes à la Turbine, où l’on dansera la tarentelle avec les musiciens italiens de Sudanzare !

abburra.stephanie@gmail.com +33 7 88 51 54 55 https://www.ensembleartifices.fr/fr/8-13-juillet-2022—les-festivites-de-la-turbine

