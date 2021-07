Sampigny-lès-Maranges Sampigny-lès-Maranges Sampigny-lès-Maranges, Saône-et-Loire Les Festivités d’été de la Turbine Sampigny-lès-Maranges Sampigny-lès-Maranges Catégories d’évènement: Sampigny-lès-Maranges

Les Festivités d’été de la Turbine Sampigny-lès-Maranges, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Sampigny-lès-Maranges. Les Festivités d’été de la Turbine 2021-07-06 – 2021-07-25

Sampigny-lès-Maranges Saône-et-Loire Sampigny-lès-Maranges 0 0 EUR Les Festivités d’été de la Turbine: Théâtre, musique, conférences pour petits et grands ! Au programme: Mardi 6 juillet – 20h30 :

De consort, de voix ou d’Angleterre… Conférence-musicale sur l’histoire de la flûte à bec, s’adressant tant aux flûtistes qu’au public néophyte… par Matthieu Bertaud Mercredi 7 juillet – 20h30 :

Conférence-musicale tout public sur Les oiseaux chanteurs dans la société du XVIIIe siècle, par Alice Julien-Laferrière et Matthieu Bertaud Jeudi 8 juillet – 20h30 :

Concert de clavecin par Kazuya Gunji, dans l’univers des virginalistes anglais du XVIIe siècle Vendredi 9 juillet – 20h30 :

Concert pour flûtes, violons et clavecin autour du chant des oiseaux dans la musique baroque, avec la participation des élèves de l‘Académie des Pipeauteurs et autres oiseleurs de la Turbine. Vendredi 16 juillet – 16h: Rencontre avec Les Aequinoxes pour leur spectacle de fin de résidence : les flûtistes Clémentine Leduque et Clémence Hervouet travailleront autour d’un conte jeune public traversé par le thème de la nature… Avec accès à l’exposition dans le sous-bois pour partir à la découverte de la faune et la flore. Dimanche 25 juillet – 21h30: Représentation du spectacle Le Cri sur Camille Claudel, compagnie À l’envers de soi (71).

Buvette à partir de 20h. Infos et réservations: www.laturbine.org dernière mise à jour : 2021-06-29 par

