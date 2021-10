Les Allues Les Allues Les Allues, Savoie Les festivités de Noël Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

Les festivités de Noël Les Allues, 24 décembre 2021, Les Allues. Les festivités de Noël 2021-12-24 – 2021-12-25 Méribel Centre 27 place Maurice Front

Les Allues Savoie Les Allues Savoie Vivez pleinement la semaine de Noël à travers différentes animations sur la stations!

Parade, concerts , spectacles, déambulations et biensûr la rencontre du Père Noël et même un photocall pour immortaliser cette rencontre! info@meribel.net +33 4 79 08 60 01 dernière mise à jour : 2021-10-21 par Méribel Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Les Allues, Savoie Autres Lieu Les Allues Adresse Méribel Centre 27 place Maurice Front Ville Les Allues lieuville 45.39682#6.56631