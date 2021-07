Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier LES FESTIV’HALLES DU LEZ Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

LES FESTIV’HALLES DU LEZ Montpellier, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Montpellier. LES FESTIV’HALLES DU LEZ 2021-07-07 17:00:00 – 2021-07-07 23:00:00

Montpellier Hérault Les Festiv’Halles du Lez, votre RDV festif de l’été ! Tous les mercredis de Juillet et août devant les Halles du Lez, c’est dégustation de vins à petit prix !

Entre amis ou en famille Affûtez votre palais à la finesse des vins du Languedoc

Partez à la découverte des artisans, créateurs et producteurs de notre région

Venez goûter à la cuisine créative des restaurateurs des Halles du Lez, de la Streetfood du Marché du Lez et de la cour n°1 ! Rejoignez-nous pour une soirée détente dans une ambiance conviviale et musicale Et n’oubliez pas, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Les Festiv’Halles du Lez, votre nouveau RDV festif de l’été !

Tous les mercredis devant les Halles du Lez, c’est dégustation de vins à petit prix ! contact@les-coquettes.fr +33 6 85 26 33 27 Les Festiv’Halles du Lez, votre RDV festif de l’été ! Tous les mercredis de Juillet et août devant les Halles du Lez, c’est dégustation de vins à petit prix !

Entre amis ou en famille Affûtez votre palais à la finesse des vins du Languedoc

Partez à la découverte des artisans, créateurs et producteurs de notre région

Venez goûter à la cuisine créative des restaurateurs des Halles du Lez, de la Streetfood du Marché du Lez et de la cour n°1 ! Rejoignez-nous pour une soirée détente dans une ambiance conviviale et musicale Et n’oubliez pas, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. dernière mise à jour : 2021-05-28 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Étiquettes évènement : Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville 43.59238#3.90554