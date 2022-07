Les Festives de Trestraou : « No Water Please », 19 juillet 2022, .

Les Festives de Trestraou : « No Water Please »



2022-07-19 – 2022-07-19

No Water Please, fanfare jazz-punk tout terrain, avec au compteur plus de 600 concerts en

France et à l’étranger depuis plus de 15 ans, sort son 6ème album ! Douze reprises des plus

grands hymnes punk, réarrangés par cette fanfare déjantée : “London calling“, “God save the

Queen“, “Babylon’s burning“ ou encore “Vive le feu“, en passant par les incontournables tubes

des Ramones ou des Dead Kennedys. Un nouveau projet ambitieux pour honorer comme il

se doit, et en fanfare, les 40 ans du Punk international… Punk’s not dead, Punk goes Brass !

No Water Please, fanfare jazz-punk tout terrain, avec au compteur plus de 600 concerts en

France et à l’étranger depuis plus de 15 ans, sort son 6ème album ! Douze reprises des plus

grands hymnes punk, réarrangés par cette fanfare déjantée : “London calling“, “God save the

Queen“, “Babylon’s burning“ ou encore “Vive le feu“, en passant par les incontournables tubes

des Ramones ou des Dead Kennedys. Un nouveau projet ambitieux pour honorer comme il

se doit, et en fanfare, les 40 ans du Punk international… Punk’s not dead, Punk goes Brass !

dernière mise à jour : 2022-07-06 par