Les Festives de Trestraou : « Les Fonk’Farons », 9 août 2022, .

Les Festives de Trestraou : « Les Fonk’Farons »



2022-08-09 – 2022-08-09

Les Fonk’Farons, c’est évidemment une musique funky, mais aussi festive et chaleureusement cuivrée.

Après plusieurs spectacles mêlant musique et autre discipline artistique, le Brass-band ressent le besoin de retrouver l’énergie simple de la rue dans tout ce qu’elle est de plus brute.

Recherchant la liberté de mobilité et l’instinctif, les Fonk’Farons visent ici l’insouciance contagieuse dans l’énergie vitale de leurs compositions. Leur nouveau répertoire de “Sidewalk” se veut multi-culturel, toujours dansant, au contact des gens et de l’espace public.

Les Fonk’Farons, c’est évidemment une musique funky, mais aussi festive et chaleureusement cuivrée.

Après plusieurs spectacles mêlant musique et autre discipline artistique, le Brass-band ressent le besoin de retrouver l’énergie simple de la rue dans tout ce qu’elle est de plus brute.

Recherchant la liberté de mobilité et l’instinctif, les Fonk’Farons visent ici l’insouciance contagieuse dans l’énergie vitale de leurs compositions. Leur nouveau répertoire de “Sidewalk” se veut multi-culturel, toujours dansant, au contact des gens et de l’espace public.

dernière mise à jour : 2022-07-06 par