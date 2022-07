Les Festives de Trestraou : « Kinaklov », 26 juillet 2022, .

Les Festives de Trestraou : « Kinaklov »



2022-07-26 – 2022-07-26

Il propose un mélange détonnant de thèmes originaux inspirés par le répertoire des fanfares tziganes de Macédoine, de Serbie et de Roumanie, et collectés lors de nombreux voyages d’affaires des salariés de l’entreprise. Les musiciens se sont donnés pour mission de faire vivre et partager leur exubérante énergie lors de prestations inclassables. Entre soirée diapos et série allemande des années 80, tour de manège et mariage en Mercedes-kitsch-moumoute, jeu télévisé Yégouslave et fête au village, le spectacle KINAKLOV est l’occasion de partager avec le public cette ambiance

explosive… en stéréo et en couleurs !

La classe vestimentaire impeccable et décalée des étranges individus ne manquera pas d’étonner et d’intriguer les spectateurs du XXIème siècle !

contact@kasinoperrosguirec.com http://perrosguirec.kasino.bzh/

