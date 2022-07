Les Festives de Trestraou : « Hot Shot Brass Band », 2 août 2022, .

Les Festives de Trestraou : « Hot Shot Brass Band »



2022-08-02 – 2022-08-02

C’est lors d’un voyage à la Nouvelle-Orléans en 2013 que la rencontre musicale et le projet de monter une fanfare new orleans s’est naturellement imposé à eux. Là-bas, formés auprès des maîtres des “brass bands”, ils tombent sous le charme de cette culture et créent la fanfare FONK’NOLA. Après 8 ans de tournées à travers la France et l’Europe notamment en tant que brass band du groupe “Red Line Crossers” , les 10 musiciens passionnés reviennent dans une nouvelle formation nommée “Hot Shot Brass Band” avec un répertoire plus original, plus puissant et plus mature que jamais !

